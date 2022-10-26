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الصباح الفني

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منذ 16 ثانية
هاجمت‭ ‬الشرطة‭ ‬بأسراب‭ ‬النحل قالت‭ ‬سلطات‭ ‬ولاية‭ ‬ماساتشوستس‭ ‬الأمريكية‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬تواجه‭ ‬عدة‭ ‬اتهامات‭ ‬لإطلاقها‭ ‬سرباً‭ ‬من‭ ‬النحل‭ ‬على‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الشرطة،‭ ‬بعضهم‭ ‬مصاب‭ ‬بحساسية‭ ‬للسعات‭ ‬النحل،‭ ‬أثناء‭ ‬محاولتهم‭ ‬توجيه‭ ‬إشعارا‭ ‬لها‭ ‬بإخلاء‭ ‬المكان‭.‬ودفعت‭ ‬روري‭ ‬إس‭ ‬وودز‭ (‬55‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬ببراءتها‭ ‬من‭ ‬التهمة‭ ‬الموجهة‭ ‬في‭ ‬محكمة‭ ‬سبرينغفيلد‭أكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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