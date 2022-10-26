الصباح الفني
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هاجمت الشرطة بأسراب النحل قالت سلطات ولاية ماساتشوستس الأمريكية إن امرأة تواجه عدة اتهامات لإطلاقها سرباً من النحل على مجموعة من رجال الشرطة، بعضهم مصاب بحساسية للسعات النحل، أثناء محاولتهم توجيه إشعارا لها بإخلاء المكان.ودفعت روري إس وودز (55 عاماً)، ببراءتها من التهمة الموجهة في محكمة سبرينغفيلدأكمل القراءة »
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