الصباح الـتـربـوي
لقاءات للتواصل
نظمت أكاديمية بني ملال اللقاء الثاني من سلسلة اللقاءات التواصلية المنظمة لفائدة أطر مسلك الإدارة التربوية المتدربة بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة بني ملال-خنيفرة، بحضور رؤساء الأقسام والمصالح المعنية بالأكاديمية، والمدير المساعد المكلف بتكوين أطر الإدارة والأساتذة بالمركز الجهوي للتربية والتكوين. واستهدفت الكلمة الافتتاحية، التي ألقاهاأكمل القراءة »
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