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الصباح الـتـربـوي

لقاءات‭ ‬للتواصل

منذ 16 دقيقة
نظمت‭ ‬أكاديمية‭ ‬بني‭ ‬ملال‭ ‬اللقاء‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬سلسلة‭ ‬اللقاءات‭ ‬التواصلية‭ ‬المنظمة‭ ‬لفائدة‭ ‬أطر‭ ‬مسلك‭ ‬الإدارة‭ ‬التربوية‭ ‬المتدربة‭ ‬بالمركز‭ ‬الجهوي‭ ‬لمهن‭ ‬التربية‭ ‬والتكوين‭ ‬لجهة‭ ‬بني‭ ‬ملال‭-‬خنيفرة،‭ ‬بحضور‭ ‬رؤساء‭ ‬الأقسام‭ ‬والمصالح‭ ‬المعنية‭ ‬بالأكاديمية،‭ ‬والمدير‭ ‬المساعد‭ ‬المكلف‭ ‬بتكوين‭ ‬أطر‭ ‬الإدارة‭ ‬والأساتذة‭ ‬بالمركز‭ ‬الجهوي‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين‭.‬ واستهدفت‭ ‬الكلمة‭ ‬الافتتاحية،‭ ‬التي‭ ‬ألقاها‭أكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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