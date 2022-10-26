الرياضة
طواف بني ملال خنيفرة ينطلق من خريبكة
تنظم عصبة بني ملال خنيفرة لسباق الدراجات، بتنسيق مع نادي دراجات خريبكة، تحت إشراف الجامعة، طواف الجهة للدراجات في نسخته الأولى، انطلاقا من غد (الخميس)، وإلى غاية 30 أكتوبر الجاري. وسينطلق الطواف من خريبكة قبل العودة إليها، بمشاركة أجود العناصر المؤهلة عن التجمعات الإعدادية الانتقائية الأخيرة، التيأكمل القراءة »
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