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تكريم درابيل بالجديدة
حظيت الممثلة سكينة درابيل بتكريم خلال فعاليات معرض الفرس بالجديدة، اعترافا بمجهوداتها في مجال التمثيل. ونشرت درابيل صورة من أجواء تكريمها خلال التظاهرة على حسابها الرسمي على “إنستغرام”، وعلقت عليها قائلة “سعيدة جدا بهذا التشريف ولحظة تكريم من الدورة الثالثة عشرة من قبل إدارة معرض الفرس بالجديدةأكمل القراءة »
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