اذاعة وتلفزيون
“معرض421” جسر للتواصل بين الشعوب
الحسن: نشجع المغاربة على الانخراط في مشاريع فنية وثقافية قال فيصل الحسن، المدير العام لـ”معرض421″ بأبو ظبي ، إن المركز الفني يفتح أبوابه أمام المبدعين، خاصة الناشئين، مشيرا، في حوار مع “الصباح”، إلى دوره في تبادل الثقافات بين الشعوب، وإستراتيجيته في تحقيق إشعاع فني بالمنطقة العربية. <أكمل القراءة »
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