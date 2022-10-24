اذاعة وتلفزيون
“أوفير نوغاما” جديد “تامازيغت”
برنامج وثائقي يرصد الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض شرعت قناة “تمازيغت” التابعة لباقة قنوات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، في بث أولى حلقات السلسلة الوثائقية الجديدة بعنوان “أوفير نوغاما” أو “أسرار الطبيعة”، التي ترصد الثروة الحيوانية والنباتية المهددة بالانقراض. وتحاول السلسلة الوثائقية رصد المؤهلات الطبيعية التي يزخر بهاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا