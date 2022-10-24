اذاعة وتلفزيون
“الهبوب” على “شاهد VIP”
أعلنت منصة “شاهد VIP” عن بث مسلسل “الهبوب” عن قصة وسيناريو وحوار فيصل فهيد، وإخراج إبراهيم شكيري. ويتضمن المسلسل شخصيات متنوعة وأحداث متلاحقة ضمن فانتازيا تاريخية، تنطلق من مملكة قيدار قبل 2500 سنة، وتتطور الأحداث في إطار تشويقي في 1922. ويضم العمل عددا من الفنانين من السعوديةأكمل القراءة »
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