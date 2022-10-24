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“على قبر أبي” في جدة
أعلن مهرجان “البحر الأحمر السينمائي” الدولي بجدة عن لائحة الأفلام القصيرة المشاركة في المسابقة الرسمية، وتضم 13 فيلما قصيرا، منها الفيلم المغربي “على قبر أبي” من تأليف وإخراج جواهين زنتر. ويروي الفيلم قصة “مايين” وأسرتها أثناء رحلتهم لقرية مغربية حاملين نعش أبيهم. وبينما يقرر الرجال دفن الأبأكمل القراءة »
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