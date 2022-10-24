حوادث
السطو على عقارات يهدد مستقبل برلماني
زور للاستيلاء على عقارات أشقائه ودفعهم إلى التشرد بمساعدة موثق في حالة فرار تنشر غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس من جديد، اليوم (الاثنين)، قضية موثق مبحوث عنه، تورط في تزوير محررات رسمية لفائدة برلماني، للاستيلاء على عقارات أقاربه، وتشريدهم، بعد أن ترك لهم والدهم شركة تدير مجموعة منأكمل القراءة »
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