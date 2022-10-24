حوادث
اعتقال قاتلة طفلة الحقيبة
الجانية أم الضحية قطعت جثتها ورمتها في حديقة تحيل الشرطة القضائية بإزكان اليوم (الاثنين)، المتهمة بقتل طفلتها ذات الأربع سنوات ووضع جثتها داخل حقيبة سفر ورميها وسط حديقة بالدشيرة، على أنظار النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، في حالة اعتقال. وأوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن انزكان،أكمل القراءة »
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