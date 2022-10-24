اذاعة وتلفزيون
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الجندي في مهرجان التلفزيون يكرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية “آسبو” في دورته الثانية والعشرين المنظمة بالسعودية، النجمة المصرية نادية الجندي. وجاء تكريم الجندي نتيجة لتميزها في مجال السينما، وتقديرا لما بذلته من جهود. وقدمت الجندي عبر مسارها السينمائي أفلاما، طرحت خلالهاأكمل القراءة »
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