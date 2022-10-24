وطنية
الحكومة “تشعلها” بين الموثقين والعدول
مشروع قانون المالية يعطي الفئة الأولى حق الانفراد بتدابير الدعم المباشر للسكن على حساب الثانية أشعلت الحكومة الحرب، مجددا، بين هيأتي الموثقين والعدول، حين خصت الفئة الأولى، حصريا، بإبرام عقود البيع، أو عقود الوعد بالبيع، في إطار شروط الاستفادة من الدعم المباشر للسكن، المقترح في مشروع ميزانيةأكمل القراءة »
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