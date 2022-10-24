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الصباح الفني

الصويرة‭ ‬تستعيد‭ ‬الأندلسيات‭ ‬الأطلسية

منذ دقيقتين
ريموند‭ ‬البيضاوية‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬سابقة‭                     (‬خاص‭)‬
170‭ ‬فنانا‭ ‬يحيون‭ ‬14‭ ‬حفلا‭ ‬موسيقيا‭ ‬تنفتح‭ ‬على‭ ‬المكونات‭ ‬العبرية‭ ‬والأمازيغية‭ ‬والأندلسية تنطلق‭ ‬بالصويرة،‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬وإلى‭ ‬غاية‭ ‬نهاية‭ ‬الأسبوع،‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬عشرة‭ ‬لمهرجان‭ ‬الأندلسيات‭ ‬الأطلسية‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ “‬جمعية‭ ‬الصويرة‭ ‬موكادور‭” ‬بشراكة‭ ‬مع‭ “‬مؤسسة‭ ‬الثقافات‭ ‬الثلاث‭”‬،‭ ‬والذي‭ ‬يشكل‭ ‬لحظة‭ ‬تلاقح‭ ‬بين‭ ‬الأنماط‭ ‬الفنية‭ ‬والحضارية‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬الثقافتين‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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