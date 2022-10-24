الصباح الفني
الصويرة تستعيد الأندلسيات الأطلسية
170 فنانا يحيون 14 حفلا موسيقيا تنفتح على المكونات العبرية والأمازيغية والأندلسية تنطلق بالصويرة، الخميس المقبل، وإلى غاية نهاية الأسبوع، الدورة الثامنة عشرة لمهرجان الأندلسيات الأطلسية الذي تنظمه “جمعية الصويرة موكادور” بشراكة مع “مؤسسة الثقافات الثلاث”، والذي يشكل لحظة تلاقح بين الأنماط الفنية والحضارية التي تمثل الثقافتينأكمل القراءة »
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