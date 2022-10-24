الأولى
هدم مجمع سكني بتمارة يهدد مسؤولين
إدارية الرباط رفضت إيقاف قرار السلطات وموظفون ومراقبون في قفص الاتهام تزامن شروع السلطات بتمارة في أشغال هدم همت عمارات وفيلات شبه مكتملة البناء، تنضوي تحت مشروع سكني لشركة عقارية كبرى، مع احتجاج زبناء من المقتنين، وطرح استفهامات حول الواقعة التي شدت الأنظار، أول أمس (السبت). وأتتأكمل القراءة »
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