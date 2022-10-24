حوار
قانون مالي تحت وقع التضخم
نادير المحلل الاقتصادي أكد أن التدبير الناجع للميزانية يفرض عدم تخفيض النفقات الأساسية أكد محمد نادير، الباحث في الاقتصاد والمالية، أن تحسين القدرة الشرائية للفئات الهشة والمتوسطة يفرض إجراءات وتدابير أكثر جرأة في مشروع القانون المالي، من قبيل مراجعة جدول الضريبة على الدخل والزيادة العامة في الأجور.أكمل القراءة »
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