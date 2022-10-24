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حوار

قانون‭ ‬مالي‭ ‬تحت‭ ‬وقع‭ ‬التضخم

منذ دقيقتين
نادير‭ ‬المحلل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬التدبير‭ ‬الناجع‭ ‬للميزانية‭ ‬يفرض‭ ‬عدم‭ ‬تخفيض‭ ‬النفقات‭ ‬الأساسية أكد‭ ‬محمد‭ ‬نادير،‭ ‬الباحث‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية،‭ ‬أن‭ ‬تحسين‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للفئات‭ ‬الهشة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬يفرض‭ ‬إجراءات‭ ‬وتدابير‭ ‬أكثر‭ ‬جرأة‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬المالي،‭ ‬من‭ ‬قبيل‭ ‬مراجعة‭ ‬جدول‭ ‬الضريبة‭ ‬على‭ ‬الدخل‭ ‬والزيادة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الأجور‭.أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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