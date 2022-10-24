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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬مقطعا‭ ‬شعريا‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬الرماد،‭ ‬حصة‭ ‬المنفضة‭ ‬من‭ ‬الألم‭”.‬ بنجبارة كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬هند‭ ‬بنجبارة‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬الحياة‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تشكيلة‭ ‬من‭ ‬اللحظات‭ ‬الثمينة‭”.‬ الشميطي كتبت‭ ‬المغنية‭ ‬إيمان‭ ‬الشميطي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فها‭ “‬بدأنا‭ ‬نفهم،‭ ‬وما‭ ‬فهمناه‭ ‬مرعب‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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