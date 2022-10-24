الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة مقطعا شعريا جاء فيه “الرماد، حصة المنفضة من الألم”. بنجبارة كتبت الممثلة هند بنجبارة على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “الحياة عبارة عن تشكيلة من اللحظات الثمينة”. الشميطي كتبت المغنية إيمان الشميطي تدوينة على “إنستغرام” جاء فها “بدأنا نفهم، وما فهمناه مرعبأكمل القراءة »
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