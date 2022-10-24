fbpx
منبر

خطابات‭ ‬الملك‭ ‬وأثرها‭ ‬على‭ ‬الواقع‭ ‬المغربي

منذ 8 دقائق
جلالة‭ ‬الملك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬سابق‭      (‬ماب‭)‬
تمنح‭ ‬الأمل‭ ‬للمواطنين‭ ‬وتشجعهم‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬التنمية‭ ‬البشرية‭ ‬وتهتم‭ ‬بقضايا‭ ‬مثل‭ ‬الصحة‭ ‬والتعليم تعتبر‭ ‬خطابات‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬دائما‭ ‬شاملة‭ ‬وكاملة‭. ‬وقد‭ ‬تعود‭ ‬المغاربة‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬مناسبة،‭ ‬وطنية‭ ‬أو‭ ‬دينية،‭ ‬أو‭ ‬طارئة،‭ ‬أن‭ ‬يلقي‭ ‬جلالته‭ ‬خطابا‭ ‬ملكيا‭ ‬موجها‭ ‬إلى‭ ‬الشعب‭ ‬تارة‭ ‬وإلى‭ ‬الحكومة‭ ‬ومؤسساتها‭ ‬تارة‭ ‬أخرى‭.أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 8 دقائق


شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى