منبر
خطابات الملك وأثرها على الواقع المغربي
تمنح الأمل للمواطنين وتشجعهم على المساهمة في التنمية البشرية وتهتم بقضايا مثل الصحة والتعليم تعتبر خطابات الملك محمد السادس دائما شاملة وكاملة. وقد تعود المغاربة عند كل مناسبة، وطنية أو دينية، أو طارئة، أن يلقي جلالته خطابا ملكيا موجها إلى الشعب تارة وإلى الحكومة ومؤسساتها تارة أخرى.أكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا