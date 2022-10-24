الصباح السياسي
الكتاني: فرضيات غير واقعية
الخبير الاقتصادي قال إن قوانين المالية لا تبنى على توقعات قريبة من الصواب أكد عمر الكتاني، الخبير الاقتصادي، أن ارتكاز مشروع قانون المالية لـ 2023 على فرضيات تحدد نسبة النمو في 4 في المائة، ونسبة التضخم في حدود 2 في المائة، وعجز الميزانية في حدود 4,5 فيأكمل القراءة »
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