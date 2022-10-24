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وطنية

الملك يستنفر وزارة التجهيز والماء

منذ 22 ثانية
اجتماع طارئ لتفادي عطش المدن ونقل المياه واستعمال العادمة في الكولف استنفر خطاب الملك محمد السادس، حول كيفية مواجهة ندرة المياه، نزار بركة، وزير التجهيز والماء، لعقد اجتماع طارئ خاص بلجنة قيادة البرنامج الوطني لتزويد المدن الكبرى بالماء الشروب ومياه السقي نهاية الأسبوع بالرباط. وقالت مصادر “الصباح”أكمل القراءة »

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منذ 22 ثانية


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