مجتمع
لخصم وخصومه… دورة “الكاو”
إيموزار كندر على صفيح ساخن وجهود تذويب الخلاف فشلت ودورات المجلس تحولت إلى حلبة للعنف اللفظي لم ينته نزال مصطفى لخصم، البطل العالمي السابق في الكيغ بوكسينغ ورئيس جماعة إيموزار كندر مع خصومه السياسيين. لكن هزيمته باتت وشيكة وربما بالضربة القاضية، بعدما انقلب عليه من تحالف معهمأكمل القراءة »
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