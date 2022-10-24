مجتمع
تخريب ممتلكات عمومية بأكادير
يتجه مجلس أكادير إلى تعميم مراحيض عمومية بجودة عالية في معظم فضاءات المدينة وضواحيها، بالنظر إلى أهمية هذا المرفق، في وقت تعتبر فيه المدينة وجهة سياحية، ويرتقب أن تستقبل أحداثا رياضية وطنية وإقليمية، غير أن مخربي الملك العام، أجهضوا هذه التجربة قبل بدايتها، من خلال تخريب النموذجأكمل القراءة »
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