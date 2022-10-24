مجتمع
تبادل التجارب بين تأمينات المغرب ومصر
وقعت هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع الهيأة العامة للرقابة المالية بجمهورية مصر العربية، في مجال الإشراف والرقابة على قطاع التأمينات. وأشرف على توقيع هذه المذكرة، كل من عثمان خليل العلمي، رئيس هيأة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالنيابة، والدكتور محمد فريد صالح، رئيسأكمل القراءة »
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