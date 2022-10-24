حوادث
جلسات لأخذ الدروس والعبر
زوار يحضرون بكثرة لمحكمة عين السبع لمتابعة مسلسلات القضايا الجنحية المتنوعة تحولت جلسات المحاكم إلى ما يشبه مدرسة للتعلم، يفد إليها عشرات الأفراد، ليس لأنهم أطراف ملفات قضائية، بل فقط للاطلاع على أحوال ومشاكل الناس. ومعرفة طريقة إدارة الجلسات، وكذا مشاهدة المتهمين سواء منهم الحاضرون أمام هيأةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا