حوادث
مسؤولان أمنيان أمام قضاء التحقيق بفاس
أخر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، التحقيق التفصيلي مع مقدم شرطة رئيس بالمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام العام بمكناس، متهم باختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير، بعدما استمع إليه إعداديا بعد إحالته عليه في حالة اعتقال من قبل النائب الأول للوكيل العام. وحدد صباح 29 نونبر المقبل،أكمل القراءة »
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