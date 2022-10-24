حوادث
السجن لمتهمين بالسرقة بالجديدة
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، متهمين بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك، من أجل جناية السرقة الموصوفة باستعمال ناقلة ذات محرك مقرونة بالتهديد بواسطة السلاح. وحكمت على كل واحد منهما ب8 سنوات سجنا نافذا. وتقدم الضحية الأول بشكاية أمام مصالح الدرك الملكي،أكمل القراءة »
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