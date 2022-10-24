وطنية
أرباب المقاهي غاضبون على القياد
شهدت عدد من المدن في الأسابيع الأخيرة، حملة شرسة يقودها رجال سلطة ومنتخبون، بهدف تحرير الملك العام، الذي يحتله أرباب المقاهي والمطاعم وغيرهم، إذ أن بعض القياد والباشوات وصل بهم الأمر إلى هدم محلات وواجهات مقاه دون منح المستثمرين أجلا زمنيا لتسوية وضعهم، ما جعلهم يستنكرون هذهأكمل القراءة »
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