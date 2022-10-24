الأولى
بوعياش تترافع لوقف تنفيذ الإعدام
تبذل أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، جهودا من أجل تسليط الضوء على تجربة المغرب وتطور المقتضيات والأحكام الرامية لحماية الحق في الحياة، فضلا عن دينامية مجتمعه المدني الترافعية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، وتشجيع تصويت المغرب هذه السنة على قرار الأمم المتحدة الرامي لوقف تنفيذأكمل القراءة »
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