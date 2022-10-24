وطنية
بركة يدعو إلى تقوية الجبهة الداخلية
حظي ملف الوحدة الترابية بحيز هام في أشغال الدورة الثانية عشرة العادية للجنة المركزية لحزب الاستقلال، المنعقدة أول أمس (السبت) بالرباط. وسجل نزار بركة، الأمين العام للحزب، في تقريره السياسي أمام برلمان الحزب، باعتزاز المنجزات الهامة التي حققتها المغرب بقيادة الملك محمد السادس، من خلال اتساع قاعدةأكمل القراءة »
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