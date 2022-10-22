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خاص

28‭ ‬ألف‭ ‬وظيفة‭ ‬نصفها‭ ‬للأمن‭ ‬والدفاع

منذ 48 ثانية
فوزي‭ ‬لقجع‭ ‬وليلى‭ ‬بنعلي‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬لجنة‭ ‬المالية‭ (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
الحكومة‭ ‬تعول‭ ‬على‭ “‬أوراش‭” “‬وفرصة‭” ‬لإنعاش‭ ‬التشغيل‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬ وضعت‭ ‬الحكومة‭ ‬نصب‭ ‬عينيها‭ ‬إحداث‭ ‬48‭ ‬ألفا‭ ‬و212‭ ‬منصبا‭ ‬وظيفيا‭ ‬في‭ ‬2023،‭ ‬منها‭ ‬28‭ ‬ألفا‭ ‬و212‭ ‬موزعة‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬القطاعات‭ ‬الوزارية،‭ ‬و20‭ ‬ألف‭ ‬منصب‭ ‬مخصص‭ ‬لفائدة‭ ‬الأكاديميات‭ ‬الجهوية‭ ‬للتربية‭ ‬والتكوين،‭ ‬غير‭ ‬منصوص‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬الجدول‭ ‬المتضمن‭أكمل القراءة »

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