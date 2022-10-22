خاص
28 ألف وظيفة نصفها للأمن والدفاع
الحكومة تعول على “أوراش” “وفرصة” لإنعاش التشغيل في القطاع الخاص وضعت الحكومة نصب عينيها إحداث 48 ألفا و212 منصبا وظيفيا في 2023، منها 28 ألفا و212 موزعة على كل القطاعات الوزارية، و20 ألف منصب مخصص لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، غير منصوص عليها في الجدول المتضمنأكمل القراءة »
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