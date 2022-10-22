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ملف الصباح

‭”‬شمكارة‭” ‬و‭”‬بوعارة‭”… ‬قنابل‭ ‬موقوتة

منذ 27 ثانية
متورطون‭ ‬في‭ ‬سرقات‭ ‬وجرائم‭ ‬قتل‭ ‬بشعة‭ ‬ويعرضون‭ ‬المارة‭ ‬للابتزاز‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬عطيني‭ ‬ولا‭ ‬نحيح‮»‬ في‭ ‬الشوارع‭ ‬العامة‭ ‬والمدارات‭ ‬وإشارات‭ ‬المرور،‭ ‬صار‭ ‬منظر‭ ‬المتشردين‭ ‬و‭”‬الشمكارة‭” ‬مألوفا،‭ ‬رغم‭ ‬شن‭ ‬السلطات‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى‭ ‬حملات‭ ‬ضدهم‭ ‬لترحيلهم،‭ ‬إلى‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء،‭ ‬سيما‭ ‬بمنطقة‭ ‬تيط‭ ‬مليل‭. ‬ظروفهم‭ ‬الصعبة‭ ‬وملابسهم‭ ‬الرثة،‭ ‬تثير‭ ‬شفقة‭أكمل القراءة »

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منذ 27 ثانية


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