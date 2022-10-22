ملف الصباح
”شمكارة” و”بوعارة”… قنابل موقوتة
متورطون في سرقات وجرائم قتل بشعة ويعرضون المارة للابتزاز تحت شعار «عطيني ولا نحيح» في الشوارع العامة والمدارات وإشارات المرور، صار منظر المتشردين و”الشمكارة” مألوفا، رغم شن السلطات بين الفينة والأخرى حملات ضدهم لترحيلهم، إلى مراكز الإيواء، سيما بمنطقة تيط مليل. ظروفهم الصعبة وملابسهم الرثة، تثير شفقةأكمل القراءة »
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