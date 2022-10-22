الرياضة
هل يختفي “الموندياليتو” نهائيا؟
«فيفا» في طريقه لإلغائه بسبب صعوبة إيجاد وقت مناسب وبلد منظم يسير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى إلغاء منافسة كأس العالم للأندية، التي كانت مقررة نهاية السنة الجارية، في آخر نسخة بالنظام القديم. وحسب معلومات “الصباح” فإن أجندة الاتحاد الدولي، في الأشهر الستة المقبلة، لا تتضمنأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا