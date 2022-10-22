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الرياضة

هل يختفي “الموندياليتو” نهائيا؟

منذ 44 ثانية
«فيفا» في طريقه لإلغائه بسبب صعوبة إيجاد وقت مناسب وبلد منظم يسير الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إلى إلغاء منافسة كأس العالم للأندية، التي كانت مقررة نهاية السنة الجارية، في آخر نسخة بالنظام القديم. وحسب معلومات “الصباح” فإن أجندة الاتحاد الدولي، في الأشهر الستة المقبلة، لا تتضمنأكمل القراءة »

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منذ 44 ثانية


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