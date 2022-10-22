الرياضة
منح أندية تائهة في مجالس جماعات
قيود الداخلية وعدم تقديم الحساب والخلافات السياسية أبرز الأسباب كشفت معطيات حصلت عليها “الصباح”، أن أندية عديدة لكرة القدم، بمختلف الأقسام، تواجه مشاكل في استخلاص منحها من مجالس الجماعات والجهات، لأسباب مختلفة. وحسب المعطيات نفسها، فإن تغيير الخريطة السياسية في عدد من الجماعات والجهات بعد انتخابات 2021،أكمل القراءة »
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