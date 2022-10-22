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الصباح الفني

عزيزة‭ ‬جلال‭… ‬العائدة‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل

منذ 30 ثانية
عزيزة‭ ‬جلال‭ (‬خاص‭)‬
تواصل‭ ‬المطربة‭ ‬المغربية‭ ‬عزيزة‭ ‬جلال‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬المجال‭ ‬الفني‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬غابت‭ ‬عنه‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬34‭ ‬سنة،‭ ‬لتوقع‭ ‬على‭ ‬حضور‭ ‬مفعم‭ ‬بالنوستالجيا‭ ‬إلى‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬الذي‭ ‬كانت‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬صناعه‭ ‬رغم‭ ‬قصر‭ ‬مقامها‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬الفني‭ ‬لحظة‭ ‬ظهورها‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬السبعينات‭.‬ ‭ ‬وظهرت‭ ‬صاحبة‭ “‬مستنياك‭” ‬التي‭ ‬استأنفت‭أكمل القراءة »

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منذ 30 ثانية


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