الصباح الفني
عزيزة جلال… العائدة من الزمن الجميل
تواصل المطربة المغربية عزيزة جلال عودتها إلى المجال الفني بعد أن غابت عنه أزيد من 34 سنة، لتوقع على حضور مفعم بالنوستالجيا إلى الزمن الجميل الذي كانت واحدة من صناعه رغم قصر مقامها في الوسط الفني لحظة ظهورها في منتصف السبعينات. وظهرت صاحبة “مستنياك” التي استأنفتأكمل القراءة »
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