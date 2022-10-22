الصباح الفني
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شحن سيارات بتقنيات فضائية طور مهندسون يعملون لدى وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” تقنية تبريد تجريبية لاستخدامها في “محطة الفضاء الدولية”، ثم أخضعوا تلك التكنولوجيا لتعديلات من أجل الاستفادة منها في السيارات الكهربائية، وبالتالي الحد بشكل كبير من الوقت الذي يستغرقه شحن بطارياتها. وفي الأساس، ابتكر مهندسوأكمل القراءة »
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