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الصباح الفني

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منذ 24 ثانية
شحن‭ ‬سيارات‭ ‬بتقنيات‭ ‬فضائية طور‭ ‬مهندسون‭ ‬يعملون‭ ‬لدى‭ ‬وكالة‭ ‬الفضاء‭ ‬الأمريكية‭ “‬ناسا‭” ‬تقنية‭ ‬تبريد‭ ‬تجريبية‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ “‬محطة‭ ‬الفضاء‭ ‬الدولية‭”‬،‭ ‬ثم‭ ‬أخضعوا‭ ‬تلك‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬لتعديلات‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬الحد‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬يستغرقه‭ ‬شحن‭ ‬بطارياتها‭. ‬ وفي‭ ‬الأساس،‭ ‬ابتكر‭ ‬مهندسو‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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