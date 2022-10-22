خاص
مالية 2023… الاستثمار والحماية الاجتماعية
الحكومة ترفع رهان التوفيق بين أسس الدولة الاجتماعية وشروط الانتعاش الاقتصادي يراهن مشروع قانون المالية 2023 على مواجهة التحديات الصعبة التي تميز الظرفية الاقتصادية والمتسمة بتعاقب الأزمات والتضخم والجفاف، بالارتكاز على عدد من التوجهات والأولويات وتعبئة الموارد الضرورية، من أجل ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد الوطني،أكمل القراءة »
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