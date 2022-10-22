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خاص

مالية‭ ‬2023‭… ‬الاستثمار‭ ‬والحماية‭ ‬الاجتماعية

منذ 3 ثواني
شوكي يتوسط لقجع وفتاح العلوي (عبد المجيد بزيوات)
الحكومة‭ ‬ترفع‭ ‬رهان‭ ‬التوفيق‭ ‬بين‭ ‬أسس‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وشروط‭ ‬الانتعاش‭ ‬الاقتصادي يراهن‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬المالية‭ ‬2023‭ ‬على‭ ‬مواجهة‭ ‬التحديات‭ ‬الصعبة‭ ‬التي‭ ‬تميز‭ ‬الظرفية‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والمتسمة‭ ‬بتعاقب‭ ‬الأزمات‭ ‬والتضخم‭ ‬والجفاف،‭ ‬بالارتكاز‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التوجهات‭ ‬والأولويات‭ ‬وتعبئة‭ ‬الموارد‭ ‬الضرورية،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ترسيخ‭ ‬ركائز‭ ‬الدولة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬وإنعاش‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭أكمل القراءة »

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منذ 3 ثواني


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