الرياضة
رسالة رياضية: تحكيم
تواصل مديرية التحكيم تحليل الحالات التي تقع في المباريات، وإصدار آرائها النهائية فيها، وإطلاع الرأي العالم عليها، ولكن هل هناك جدوى من ذلك؟ أولا، أعضاء المديرية هم الذين يعينون الحكام، وبالتالي لا يتوفر فيهم عنصر الحياد اللازم، لتكون آراؤهم ذات قيمة ومعنى، كما أن موقعهم يشبه إلىأكمل القراءة »
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