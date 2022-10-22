حوادث
محامية تسقط مسؤولا قضائيا مزورا
بحوزته مسدس مزيف وشارة النيابة العامة وكان يدعي أنه وكيل عام للملك بالناظور أحالت عناصر الدائرة الأولى للشرطة بالناظور، أمس (الخميس)، متهما بانتحال صفة نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف، ويتجول في مختلف المدن بهذه الصفة المزورة، للاحتيال على ضحاياه. وأشارت مصادر “الصباح” إلى أن إيقاف المشكوك فيأكمل القراءة »
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