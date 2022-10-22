الرياضة
الجامعة تواصل البحث عن مباراة للأسود
أعادت بعث رسائل لاتحادات أوربية إضافة إلى فنزويلا اضطرت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى بعث رسائل إلى العديد من الاتحادات الوطنية الأوربية والاتحاد الفنزويلي لكرة القدم لبرمجة مباراة إعدادية، في 16 أو 17 نونبر المقبل بالدوحة. وعلمت “الصباح”، أن الجامعة باشرت اتصالاتها مع الاتحادات المذكورة، عنأكمل القراءة »
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