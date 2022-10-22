الرياضة
تذاكر المونديال… إقبال ضعيف للمغاربة
قطر وأمريكا والسعودية الأكثر اقتناء لها ومناصرو الأسود احتفوا بالدوحة سجل «فيفا» إقبالا ضعيفا للجماهير المغربية على اقتناء تذاكر مباريات كأس العالم، التي تحتضنها قطر في الفترة الممتدة ما بين 20 نونبر و18 دجنبر المقبل. ونفدت ثلاثة ملايين تذكرة قبل شهر واحد من انطلاق فعاليات المونديال، المقامةأكمل القراءة »
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