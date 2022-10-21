خاص
لا تأثير للتكرير على أسعار المحروقات
أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة أوضح في “نادي ليكونوميست” أن المغرب يخضع لتقلبات سوق النفط استعرض أحمد رحو، خلال لقائه مع صحافيي مجموعة «إيكوميديا» في «نادي ليكونوميست»، المهام المنوطة بالمجلس والأهداف التي يطمح إلى تحقيقها، إضافة إلى عدد من الأوراش التي يشتغل عليها. وأكد أن الهدف الأسمىأكمل القراءة »
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