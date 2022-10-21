الأولى
تحت الدف
حمل تعيين محمد بنشعبون، “التجمعي” السابق، وسفير المغرب في فرنسا، على رأس صندوق محمد السادس للاستثمار، خلال اجتماع المجلس الوزاري، المنعقد الثلاثاء الماضي، رسالة مشفرة إلى باريس، عنوانها البارز: قطيعة دبلوماسية وسياسية. نعم، لقد فاجأ تعيين بنشعبون الجميع، خصوصا أنه يأتي في زمن جمود في العلاقات بينأكمل القراءة »
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