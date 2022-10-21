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كلاب مغربية تقترب من موائد “الشينوا”

منذ 18 ثانية
ارتفاع عدد ضحاياها يشجع على مقترح تصديرها إلى الصين والبلدان التي تستهلكها أصبحت الكلاب الضالة مشكلة حقيقية تواجه المجالس المنتخبة في معظم المدن والجماعات، بعدما لوحظ ارتفاع كبير في أعدادها، وتسببها أخيرا في قتل مواطنين وأطفال مغاربة وأجانب، ناهيك عن تحركها في مجموعات تزرع الخوف في سكانأكمل القراءة »

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منذ 18 ثانية


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