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40 معتقلا في مباراة الرجاء والحسنية

منذ 8 ثواني
شهدت مباراة الرجاء الرياضي وحسنية أكادير، أول أمس (الأربعاء)، لحساب الجولة الخامسة من البطولة الوطنية لكرة القدم، اعتقال 40 شخصا، وحجز سيوف وأسلحة بيضاء، لدى بعض المشاغبين، كما عرف محيط ملعب محمد الخامس أعمال شغب شهدت تدخلا لفرق أمنية متخصصة. وعلمت “الصباح” أنه تم ضبط سيارة نفعيةأكمل القراءة »

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منذ 8 ثواني


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