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ضرائب جديدة على مواد غذائية

منذ 43 ثانية
نادية‭ ‬فتاح‭ ‬وزيرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والمالية‭     (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
مشروع قانون مالية 2023 يحدث رسما على البسكويت والشكولاطة ومنتوجات الألبان تضمن مشروع قانون المالية 2023 تدابير جبائية جديدة، بهدف تعبئة موارد مالية إضافية لتغطية حاجيات التمويل، التي تتطلبها المشاريع الكبرى والمهيكلة. ويقترح المشروع إحداث ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تشمل نسبا عالية من السكر، مثلأكمل القراءة »

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منذ 43 ثانية


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