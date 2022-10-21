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هولاند: فرنسا تحتاج إلى المغرب
دعا فرانسوا هولاند، الرئيس الفرنسي السابق، إلى تجاوز ما اعتبره “سوء الفهم” القائم بين فرنسا والمغرب. وأكد هولاند، على هامش مشاركته في ندوة دولية حول الفساد في الجامعة الدولية بـ “تكنوبوليس” بسلا، مساء أول أمس (الأربعاء)، أن فرنسا تحتاج إلى الدول المغاربية، خاصة المغرب، لمتانة العلاقات التيأكمل القراءة »
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