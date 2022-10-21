حوادث
إنصاف بعد سنوات من المعاناة
كانت فرحة ياسمين ذات يوم من 2013 غير عادية، إذ حققت حلمها بالحصول على دبلوم مهندسة دولة بأمريكا، وبجانبها على متن الرحلة الجوية صوب المغرب، رجل أعمال تونسي وقع في حبها وصارحها برغبته في الزواج بها. اعتقدت أن الحظ ابتسم لها مرة واحدة، فوافقت دون تردد. شاركتهأكمل القراءة »
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