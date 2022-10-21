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جحيم السير بالبيضاء… مواطنون يختنقون
ارتباك أشغال عمومية حول شوارع وأزقة المدينة وضواحيها إلى سجن وتعذيب لمستعمليها «إلى بغيتي توصل بكري خاصك تخرج من الدار مع 6 ونص صباح، إلى فتي 7 وربع مشيتي فيها”، «ماكينش فين تحرك فهاد كازا الطريق اللي دزتي منها مبلوكية”، “كازا عمرات وكملوا عليها بهاد الأشغال كيبانأكمل القراءة »
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