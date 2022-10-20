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نصائح
< نوم إن نوم الطفل مع الأم في السرير نفسه يزيد احتمالات تعرضه لبعض المخاطر التي قد تصل إلى حد الوفاة. وكشفت العديد من الدراسات العلمية عن خطورة ذلك، وربطت بين نوم الطفل مع الأم في السرير نفسه وبين متلازمة الموت المفاجئ. وقد تنام الأم على طفلهاأكمل القراءة »
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