fbpx
ملف الصباح

جرائم‭ ‬على‭ ‬مرأى‭ ‬ومسمع‭ ‬من‭ ‬السلطات

منذ 5 ثواني
السلطات مطالبة بالتدخل لرفع الضرر (أرشيف)
محلات‭ ‬للاستقبال‭ ‬مؤثثة‭ ‬بمكبرات‭ ‬صوت‭ ‬خارجية‭ ‬لإسماع‭ ‬الجمهور‭ ‬صراخ‭ ‬الزبناء تغض‭ ‬السلطات‭ ‬الطرف‭ ‬عن‭ ‬جرائم‭ ‬ومخالفات‭ ‬ترتكبها‭ ‬عينة‭ ‬ممن‭ ‬منحوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬صفة‭ “‬راق‭ ‬شرعي‭”‬،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬أعمالهم‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬مطبوعة‭ ‬بالسرية‭ ‬كما‭ ‬كانت،‭ ‬بل‭ ‬تحولت‭ ‬إلى‭ ‬مهنة‭ ‬من‭ ‬لا‭ ‬مهنة‭ ‬له،‭ ‬أدواتها‭ ‬التزين‭ ‬بلحية‭ ‬وحفظ‭ ‬بعض‭ ‬التعاويذ‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 ثواني


زر الذهاب إلى الأعلى