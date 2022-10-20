ملف الصباح
جرائم على مرأى ومسمع من السلطات
محلات للاستقبال مؤثثة بمكبرات صوت خارجية لإسماع الجمهور صراخ الزبناء تغض السلطات الطرف عن جرائم ومخالفات ترتكبها عينة ممن منحوا أنفسهم صفة “راق شرعي”، إذ أن أعمالهم لم تعد مطبوعة بالسرية كما كانت، بل تحولت إلى مهنة من لا مهنة له، أدواتها التزين بلحية وحفظ بعض التعاويذأكمل القراءة »
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