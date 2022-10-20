الرياضة
الأشبال يبدؤون التصفيات بتعادل مع تونس
أضاعوا فرصة التقدم في الترتيب وصراع التأهل مفتوح تعادل المنتخب الوطني للشباب أمام نظيره التونسي دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما، أول أمس (الثلاثاء) بمصر، لحساب الجولة الأولى من تصفيات منطقة شمال إفريقيا، المؤهلة إلى نهائيات كأس إفريقيا لأقل من 20 سنة لكرة القدم. وتميزت المباراة بسيطرةأكمل القراءة »
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